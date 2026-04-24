Meteo dal 25 aprile al Primo Maggio Giuliacci spiazza tutti | Da 28 gradi a

Tra il 25 aprile e il Primo maggio le previsioni meteo presentano segnali contrastanti, con due ponti ravvicinati e condizioni climatiche che potrebbero variare sensibilmente. Secondo gli esperti, si attendono temperature che potrebbero salire fino a 28 gradi in alcuni giorni, mentre in altri si registreranno probabilmente valori più miti. Le variazioni sono state comunicate attraverso le analisi delle proiezioni meteorologiche a breve termine.

Due ponti ravvicinati tra il 25 aprile e il Primo Maggio con le previsioni meteo che danno segnali contrastanti. Il periodo si apre con un volto decisamente primaverile, quasi estivo a tratti, ma promette anche un cambio di scena proprio nei giorni più attesi per gite e vacanze. Questo e altro nelle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, si presenterà con condizioni ideali su gran parte del Paese. Il protagonista sarà un campo di alta pressione posizionato sul Regno Unito, capace di inviare verso l'Italia correnti atlantiche miti e stabili. Il risultato sarà un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature in deciso aumento soprattutto al Centro-Nord.🔗 Leggi su Iltempo.it

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