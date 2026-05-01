Giulia Rosi e Fluy startup innovativa che da Terni unisce psicologia benessere e strumenti digitali | Recuperare il valore dell' intelligenza emotiva

Una professionista con anni di esperienza nel settore delle risorse umane e della psicologia del lavoro ha avviato una startup innovativa a Terni. La startup, chiamata Fluy, si concentra sull’integrazione di strumenti digitali con pratiche di psicologia e benessere, con l’obiettivo di recuperare il valore dell’intelligenza emotiva. La fondatrice ha deciso di trasformare il suo percorso professionale in un progetto che unisce tecnologia e attenzione alle emozioni.