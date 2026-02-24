L’arte di tacere | perché il silenzio è l’ultima frontiera dell’intelligenza emotiva?

Un artista del silenzio dice che il potere del tacere nasce dalla capacità di ascoltare meglio gli altri. La sua esperienza dimostra come il silenzio possa migliorare le relazioni e ridurre i conflitti. Durante una conferenza, ha mostrato come usare il silenzio per gestire situazioni difficili e favorire la comprensione. La sua pratica quotidiana si basa sull’ascolto attento e sulla riflessione prima di parlare. Questa tecnica si rivela utile in molti ambiti della vita.

Life&People.it Provate, per un istante, a trattenere la frase che sta per scivolare fuori dai vostri denti. Quel commento ironico, quella precisazione non richiesta, quel consiglio che nessuno ha domandato: lasciateli morire in gola. In questa piccola apnea comunicativa risiede la maestria dell’ arte del silenzio, un gesto che non ha nulla a che fare con il mutismo, ma tutto con la precisione chirurgica dell’ascolto. Non è una ritirata, ma una forma di resistenza attiva: decidere di non occupare lo spazio con il proprio ego per permettere all’altro di esistere davvero. Tacere significa smettere di preparare la risposta mentre l’interlocutore sta ancora parlando, trasformando il silenzio da imbarazzante vuoto pneumatico a camera di decompressione, essenziale per preservare l’autenticità dei legami e blindare la nostra salute mentale dal logorio della performance verbale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

