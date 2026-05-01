Giulia Martini neopresidente dell’Associazione Provinciale Forense | Le nostre priorità

Giulia Martini, avvocata nata nel 1994 e originaria di Bergamo, è stata recentemente scelta come nuova presidente dell’Associazione Provinciale Forense di Bergamo. La nomina è stata ufficializzata in occasione dell’ultima assemblea dell’associazione, che riunisce professionisti del foro locale. Martini prende il posto precedente e si prepara a guidare l’organizzazione per il prossimo mandato, con obiettivi ancora da definire.

L’avvocata Giulia Martini, bergamasca classe 1994, è stata eletta presidente dell’Associazione Provinciale Forense di Bergamo. Svolgerà questo incarico nel biennio 2026.2028, raccogliendo il testimone della collega Stefania Baranca, che è stata al vertice del sodalizio nel mandato precedente. Ad affiancarla nella guida della storica associazione, che lo scorso anno ha festeggiato il cinquantesimo di fondazione, sarà un consiglio direttivo composto da una squadra “giovane ma consapevole di essere protagonista di una sfida importante”. L’abbiamo intervistata per saperne di più. Quali sono le sue priorità alla guida dell’associazione? Questo nuovo mandato si pone in continuità con quelli precedenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Quintavalle alla Fiaso: il profilo e le 5 priorità del neopresidente“È una fase decisiva per il Servizio sanitario nazionale: il nostro obiettivo sarà rafforzare il ruolo delle aziende sanitarie come leva di... Associazione Nazionale Forense, verso il referendum: i convegni nel BrindisinoDiverse date a febbraio e marzo, il presidente della sezione dell'Anf Domenico Valletta: "Gli incontri avranno una impostazione prettamente...