Associazione Nazionale Forense verso il referendum | i convegni nel Brindisino

L'Associazione Nazionale Forense si prepara a sostenere il “sì” al referendum costituzionale di marzo. Ha pianificato una serie di incontri in varie città del Brindisino, per spiegare le ragioni di questa scelta e ascoltare le opinioni dei professionisti del settore. I convegni sono già in programma e attireranno avvocati e cittadini interessati a conoscere meglio la riforma.

Diverse date a febbraio e marzo, il presidente della sezione dell'Anf Domenico Valletta: "Gli incontri avranno una impostazione prettamente tecnico-giuridica e per nulla ideologica" BRINDISI - L'Associazione Nazionale Forense, che sostiene le ragioni del "sì" al referendum costituzionale di marzo, sta organizzando diversi incontri nel Brindisino. Si tratta di un'associazione sindacale di avvocati tra le più antiche d'Italia (nata dalla confluenza di Assoavvocati - Sindacato nazionale degli Avvocati - Federavvocati). La decisione di schierarsi per il "sì" è stata assunta dall'Organismo Congressuale Forense, quale organo attuativo delle delibere del Consiglio Nazionale Forense.

