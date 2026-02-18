Quintavalle alla Fiaso | il profilo e le 5 priorità del neopresidente

Quintavalle ha parlato alla Fiaso, spiegando che la situazione attuale richiede azioni concrete per migliorare il Sistema sanitario nazionale. Il nuovo presidente si concentra su cinque priorità principali, tra cui rafforzare il ruolo delle aziende sanitarie e potenziare l’integrazione tra ospedale e territorio. Con un esempio pratico, ha sottolineato l’importanza di valorizzare i professionisti e di sfruttare al massimo le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. Quintavalle ha promesso un impegno diretto per guidare questa fase di rinnovamento.

"È una fase decisiva per il Servizio sanitario nazionale: il nostro obiettivo sarà rafforzare il ruolo delle aziende sanitarie come leva di innovazione e prossimità, consolidando l'integrazione tra ospedale e territorio, valorizzando i professionisti e governando con responsabilità le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dall'intelligenza artificiale". Giuseppe Quintavalle, fresco di nomina alla presidenza della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, detta l'agenda che orienterà il suo mandato. "È altrettanto prioritario evolvere il nostro linguaggio, adottando i nuovi standard della comunicazione digitale e i moderni orientamenti dell'informazione, per rendere più chiaro e trasparente il valore del lavoro che ogni giorno il Ssn garantisce ai cittadini", ha aggiunto Quintavalle.