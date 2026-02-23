Droga nascosta in casa | minorenne arrestato ad Anghiari

Un minorenne della provincia di Perugia è stato arrestato ad Anghiari perché aveva nascosto una grande quantità di hashish in casa. La scoperta deriva da un’operazione dei carabinieri, che hanno trovato la droga durante una perquisizione. L’indagine mira a contrastare lo spaccio tra i giovani della zona, e l’arresto rappresenta un passo importante per la sicurezza locale. I militari continuano a monitorare le attività sospette nella regione.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina. I militari della Stazione Carabinieri di Anghiari, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro, hanno arrestato un minorenne della provincia di Perugia trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish. L’operazione è scattata nel centro storico del borgo del Baldaccio, dove i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del paese. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pacchetto incellofanato contenente oltre 20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Lortica.it

Droga in casa, arrestato un minorenneUn minorenne è stato arrestato a causa del ritrovamento di droga nella sua abitazione.

Nola, droga nascosta in casa: arrestato 22enne dalla PoliziaDurante un’operazione di controllo a Nola, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne trovato in possesso di hashish e marijuana nascosti in casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: 50 dosi di sostanza stupefacente al seguito e altra droga nascosta in casa: la Polizia di Stato arresta due uomini per detenzione ai fini di spaccio di circa 2 etti di cocaina e sequestra oltre 4 mila euro in contanti - Questura di Ancona | Polizia di Stato; San Nicola La Strada, droga nascosta in casa: arrestato 43enne con cocaina e hashish; Droga in macchina e a casa. Denunciato per spaccio un 19enne; Cocaina da spacciare alle feste danzanti: la polizia arresta un 38enne disoccupato.

Caserta, droga nascosta anche nella borsa della figlia: 38enne arrestato per spaccioNascondeva la droga un po' ovunque in casa, anche nella borsetta della figlia minore, il 38enne arrestato dai carabinieri a San Nicola la Strada, nel Casertano, per detenzione ai fini ... ilmattino.it

Perquisizione in casa, la droga è ovunque: nel filtro della doccia e del lavandino, anche nella borsetta della figliaA San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, per il quale si sono aperte le porte del carcere ... fanpage.it

I vestiti modificati per eludere i controlli e la droga nascosta nelle mutande: maxi operazione nel carcere di Uta x.com

Droga nascosta tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona - facebook.com facebook