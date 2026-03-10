I carabinieri di Giugliano hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo aver scoperto oltre due chili di droga nascosti tra detersivi e ammorbidenti. Durante un blitz, le forze dell’ordine hanno sequestrato lo stupefacente e portato in custodia il sospetto, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta in un’abitazione della zona.

Blitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno arrestato un 36enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto oltre due chili di sostanze stupefacenti nascosti all’interno di un mobile della lavanderia. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre tutta la droga e il denaro contante rinvenuti sono stati sequestrati. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, quando i carabinieri si sono imbattuti in quella che sembrava essere una piazza di spaccio. I militari hanno quindi deciso di effettuare un controllo in un’abitazione della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, droga nascosta tra detersivi e ammorbidenti: arrestato 36enne con oltre 2 chili di stupefacenti

