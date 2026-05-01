Giropizza a rischio per studenti del Maurolico vomito e malesseri per i ragazzi

Un'escursione a Vulcano organizzata per un gruppo di studenti di un liceo si è conclusa con alcuni ragazzi che hanno accusato vomito e malesseri. La gita, che prevedeva attività sportive e immersioni nella natura, si è trasformata in una situazione di preoccupazione per il malessere improvviso di alcuni partecipanti. La vicenda ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti, che stanno monitorando le condizioni dei ragazzi.

Un giro pizza che poteva trasformarsi in tragedia. Una gita a Vulcano di pochi giorni tra sport e natura che per un gruppo di ragazzi del liceo Maurolico si è chusa con vomito e malesseri. Nessuno è in gravi condizioni tra i minorenni iscritti al Classico di Corso Cavour. Da quanto si apprende.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Si accende la "Notte del Maurolico": ecco le iniziativeAppuntamento a Messina con la “Notte del Maurolico” venerdì 27 marzo alle ore 18. La città immaginata dai ragazzi: gli studenti del Molari a scuola di urbanistica per un Pug attento alle esigenze dei giovaniRagazzi e ragazze continuano ad essere parte propositiva nel percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santarcangelo: si è...