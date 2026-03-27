Si accende la Notte del Maurolico | ecco le iniziative

Venerdì 27 marzo alle 18.15 si svolge a Messina la seconda tappa del ciclo di iniziative chiamato “Notte del Maurolico”. L’evento è organizzato dall’Archeoclub dello Stretto e si inserisce nelle celebrazioni per l’Ottocentenario del Beato Transito del Poverello di Assisi. L’appuntamento mira a coinvolgere il pubblico con diverse attività dedicate alla figura del santo e alla storia locale.

Appuntamento a Messina con la “Notte del Maurolico” venerdì 27 marzo alle ore 18.15, con la seconda tappa del ciclo di “Archeoclub dello Stretto” per celebrare l’Ottocentenario del Beato Transito del Poverello di Assisi. Al primo, partecipato incontro del 4 marzo nella Chiesa dei Catalani “Francesco e la sua eredità”, seguirà l’appuntamento, nell’aula magna del Liceo Maurolico: in concomitanza alla Notte del liceo classico, l’antico e glorioso istituto aprirà al pubblico l’aula magna per unirsi alle celebrazioni dell’Ottocentenario, con un dibattito su: “Sora Matre Terra, Frate Lupo: Francesco e il creato”, titolo dell’incontro. Focus... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Si accende la "Notte del Maurolico": ecco le iniziative Articoli correlati Rosso Priori La via si accende di cuori. Shopping e iniziative per gli innamoratiAnche quest’anno Perugia diventa la città degli innamorati grazie all’evento ‘A san Valentino… Rosso priori, rosso amore’, a cura dell’associazione... Inter Juve, si accende con i portieri! Zenga e Tacconi si raccontano alla Gazzetta: ecco le loro dichiarazioniGirelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...