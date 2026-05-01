Domenica 24 maggio si svolgerà la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Voghera e arrivo a Milano. La giornata prevede una frazione di trasferimento, dopo la tappa conclusasi a Pila. La corsa attraverserà diverse località prima di raggiungere la capitale lombarda. La tappa si inserisce nel programma del Giro, giunto alla sua seconda metà.

Domenica 24 maggio, dopo lo sfiancante tappa con arrivo a Pila si svolgerà quindicesima frazione del Giro D’Italia 2026. Nello specifico i corridori si cimenteranno in un tracciato facile, lungo 157 km con partenza da Voghera ed arrivo a Milano. Si tratta di un percorso completamente piatto, contrassegnato da strade larghe e rettilinee. Dopo aver passato Pavia i corridori percorreranno la stessa tratta della Sanremo, per poi entrare dopo la Chiesa Rossa in un circuito finale dalla lunghezza di 16.3 km e da attraversare per quattro volte. Anche il circuito sarà pianeggiante, su vialoni ampi e pochissime curve, di cui l’ultima situata a circa 2 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, quindicesima tappa Voghera-Milano: frazione di trasferimento

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