Oggi si tiene la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con gli appassionati che possono seguire la corsa in tempo reale. Alle 13.41, durante la diretta, è stato segnalato un attacco di Adrián Fajardo, ciclista proveniente dalla squadra Burgos Burpellet BH. La gara continua con i corridori impegnati in un percorso caratterizzato da continui scatti e tentativi di fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Al contrattacco un altro spagnolo: Adrián Fajardo (Burgos Burpellet BH). 13.38 Con il britannico anche Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA) e Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi). 13.35 Si muove Ethan Hayter. 13.32 Primi scatti, si muovono in quattro. 13.28 Ancora non ci sono stati attacchi. 13.25 PARTITA UFFICIALMENTE LA SECONDA TAPPA. 13.22 Sta per prendere ufficialmente il via questa frazione. Possibile gran battaglia per la fuga. 13.19 Prima tappa in linea per questo Paesi Baschi. Vediamo se Isaac del Toro e Juan Ayuso proveranno a contrastare un Seixas scatenato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la seconda frazione

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Il Giro dei Paesi Baschi continua con una 2ª tappa che è la prima in linea di quest’edizione, dopo aver aperto le danze ieri con una cronometro a Bilbao. Ecco tutti i dettagli della frazione odierna. - facebook.com facebook

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