LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Buitrago trionfa Tiberi sul podio e 5 italiani in top10

Durante la corsa, Buitrago ha concluso in prima posizione al Trofeo Laigueglia 2026, mentre Tiberi ha ottenuto il secondo posto. Cinque italiani sono riusciti a entrare nella top ten della classifica. La gara si è disputata oggi, con aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei concorrenti. La classifica finale e i risultati sono disponibili nella diretta streaming.

16.27 Da una fuga di undici corridori che ha caratterizzato buona fase della corsa, a 80 km dalla conclusione si è avantaggiato Louis Vervaeke, che è arrivato ad avere come massimo vantaggio sul gruppo 2'50". A 30 km dalla fine, sul secondo passaggio di Colla Micheri, si è mosso dal gruppo un drappello di quattro uomini con Tiberi, Hermans, Buitrago e Gregoire. Sul successivo passaggio dell'ascesa gli inseguitori hanno ripreso Vervaeke e l'hanno staccato, mentre nel gruppo principale si muovevano in diversi tra cui Ulissi e Morgado. A 10 km dalla fine, sull'ultimo passaggio di Colla Micheri, c'è stato l'attacco di Santiago Buitrago, che ha staccato Gregoire e Tiberi, mentre Hermans aveva già perso le ruote.