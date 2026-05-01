Giro di Turchia 2026 Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappa

Nella sesta tappa del Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin si è imposto in solitaria, vincendo la frazione che si è svolta tra Antalya e Feslikan. La tappa, definita la più impegnativa della corsa, si è conclusa in quota dopo 127 chilometri. La gara ha visto la partecipazione di diversi corridori, ma è stato Bagatin a tagliare per primo il traguardo, rafforzando la sua posizione nella classifica generale.

Parla italiano la sesta tappa del Giro di Turchia: la frazione regina della corsa anatolica, con partenza da Antalya ed arrivo in quota a Feslikan dopo 127.9 km viene vinta da Christian Bagatin, che corona al meglio la fuga, in solitaria per gli ultimi 18 km, sulle rampe della lunga salita conclusiva. L’alfiere della MBH Bank Ballan Telecom Fort vince in 3:23’12”, andando a precedere sul traguardo di 1’01” il nuovo leader della classifica generale, l’australiano Sebastian Berwick, il quale nel finale stacca l’ex maglia turchese, il colombiano Ivan Ramiro Sosa, quarto a 1’13”, battuto allo sprint dal transalpino Jordan Jegat. In classifica generale, quindi, Berwick ora guida con il crono complessivo di 21:03’03”, con 5? su Sosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappa Notizie correlate Leggi anche: Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podioColpo doppio per Ivan Ramiro Sosa, che festeggia il ritorno al successo nella terza tappa del Giro di Turchia 2026 e così balza in testa alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro di Turchia 2026, la startlist definitiva; GIRO DI TURCHIA 2026, INVERSIONE DI ROTTA E DUE ARRIVI IN SALITA NEL PERCORSO DELLA 61? EDIZIONE; Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podio; Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe imbattibile, vince anche a Marmaris. 4° Ballerini. Giro di Turchia 2026, Van Uden fa suo lo sprint a Kemer. Quarto Belletta e quinto BalleriniDopo quasi un anno dall'ultimo successo, la quarta tappa del Giro d'Italia 2025, Casper Van Uden è tornato a vincere una corsa. Il velocista olandese del ... oasport.it Giro di Turchia 2026, impresa del fuggitivo Christian Bagatin sulla terribile salita di Feslikan! Sebastian Berwick (2°) strappa la maglia a Ivan SosaL’Italia trova la prima vittoria al Giro di Turchia 2026 grazie a Christian Bagatin. msn.com Cristian Bagatin vince la sesta tappa del Giro di Turchia sull'arrivo in salita di Feslikan. - facebook.com facebook Giro di Turchia 2026, un nuovo “colosso” per chiudere la sesta tappa: si arriva in cima a una salita di 22 km all’8,4 per cento di pendenza media! x.com