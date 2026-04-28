Il Giro di Romandia 2026 prende il via con il prologo, vinto dal francese Dorian Godon. Tadej Pogacar, che non riesce a ottenere il miglior risultato, si posiziona al quinto posto. La prima tappa si svolge in Francia, segnando l’inizio della corsa e creando già alcune differenze tra i favoriti. La competizione prosegue con le successive frazioni, in attesa di sviluppi e classifiche più chiare.

Tadej Pogacar non vince, ed è già una sorpresa. Si apre nel segno della Francia l’edizione numero 79 del Giro di Romandia: nel prologo iniziale di 3,2 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Villars-sur-Glâne a trionfare è Dorian Godon che si prende ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale. 3:35.12 il tempo del transalpino della Ineos Grenadiers, campione nazionale della prova in linea: velocità media di 52.9 kmh, molto alta nonostante un tratto di salita sul finale. Quarto successo in stagione e con la nuova maglia per il classe 1996. Secondo posto per il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), staccato di 6”, alla pari dello svedese Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), mentre quarto c’è il padrone di casa Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si aggiudica il prologo iniziale. Pogacar è ‘solo’ quinto

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