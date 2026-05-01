Giovanni Malagò e la nuova FIGC | Maldini Allegri o Conte e il piano per la Nazionale

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della prossima candidatura, si fanno sempre più insistenti i nomi che circolano intorno a Giovanni Malagò, in relazione alla futura gestione della FIGC. Tra i possibili incarichi, si parla di figure come Maldini e di allenatori come Allegri o Conte. Si discute anche di un piano che coinvolgerebbe la Nazionale e le strategie per il rilancio del calcio italiano. La presentazione ufficiale della candidatura è ancora da definire.

In attesa della candidatura ufficiale, circolano i primi nomi sulla lista di Giovanni Malagò per rifondare Federazione e calcio italiano. Per l'incarico di commissario tecnico, oltre a Conte ci sono anche Allegri e Pioli. Una cosa è chiara: chiunque siederà sulla panchina della Nazionale dovrà accettare un ingaggio contenuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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