Allegri CT? Il piano di Malagò per rivoluzionare la Nazionale

Il futuro della panchina della nazionale italiana sembra essere legato alla possibile elezione di un nuovo presidente della federazione. Se questa nomina dovesse avvenire, il nome più accreditato per il ruolo di commissario tecnico diventerebbe quello di un noto allenatore di club, considerato il principale candidato. La scelta dipenderebbe dall’esito delle elezioni e dalle decisioni prese dalla nuova dirigenza.

Il destino della panchina azzurra sembra convergere verso Massimiliano Allegri, la cui candidatura come nuovo commissario tecnico nazionale diverrebbe la priorità assoluta qualora Giovanni Malagò ottenesse la presidenza della Federazione. Questo scenario si inserisce in un complesso rimescolamento di potere che vede la Lega Serie A schierata per le elezioni del 22 giugno, mentre il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza del Milan attraversa una fase di forte attrito. L’equilibrio della FIGC e la corsa per la presidenza. Le dinamiche che governano il calcio italiano stanno subendo una trasformazione strutturale a seguito dell’incontro tenutosi oggi tra i vertici della Lega Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

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“Gasperini può essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. È scontento alla Roma e se Ranieri resta lui va via. Mi arrivano voci che il Milan non è contento di Allegri, vuole ripartire da un calcio futuristico di qualità e mi risulta che vogliono ripartire da Gasperi - facebook.com facebook