Sanremo 2027 il colpo di scena | Conti passa il testimone a Stefano De Martino

A Sanremo 2027, il conduttore storico passa il testimone a Stefano De Martino. La notizia è stata annunciata in modo inaspettato, lasciando sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, senza anticipazioni o indiscrezioni. La scelta segna un momento importante per il festival, che si prepara a una nuova direzione.

Il nome del prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo è stato svelato in modo del tutto inedito. Alle 23,15 Carlo Conti ha ufficializzato in diretta il volto che guiderà l’edizione 2027, Stefano De Martino. Una scelta che era nell’aria da settimane, ma che sorprende per la modalità. Mai prima d’ora il conduttore in carica aveva annunciato pubblicamente, durante la finale, il proprio successore. Un vero e proprio passaggio di testimone sul palco dell’Ariston. Un’investitura in diretta dal Teatro Ariston. Il Teatro Ariston è stato quindi il teatro di un momento destinato a entrare nella storia della kermesse. Conti, direttore artistico e conduttore nel 2025 e 2026, ha messo in atto uno scambio simbolico con De Martino, suggellando così il cambio della guardia davanti al pubblico e alle telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

