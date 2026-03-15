A una settimana dal voto referendario, è stato intervistato Luca Marafioti, avvocato romano dal 1985 e professore di Diritto processuale penale all’Università Roma Tre. Marafioti ha invitato i giovani a votare Sì, sostenendo che il fronte del No rappresenta il passato. La sua esperienza professionale e accademica si unisce alla campagna a favore della riforma della giustizia.

Romano, avvocato dal 1985, professore ordinario di Diritto processuale penale all’Università Roma Tre: a una settimana dal voto referendario, abbiamo incontrato Luca Marafioti che con la sua esperienza professionale e accademica arricchisce il fronte del Sì alla riforma della giustizia. Professore, parlando della riforma della giustizia, durante la Maratona oratoria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, lei ha pronunciato parole molto sentite: «Più la guardo e più mi sembra bella». Cos’è che rende bella questa riforma agli occhi di un avvocato e accademico? «Quello che apprezzo molto della riforma è che nel testo si intravede un disegno molto lucido di riassestamento in termini di democrazia liberale dell’organizzazione della magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Ai giovani dico: siate rivoluzionari, votate Sì. Il fronte del No rappresenta il passato». Parla Luca Marafioti

Articoli correlati

Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”.

Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”.