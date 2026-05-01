Giovanili biancazzurre L’under 17 con i pari età bianconeri

Le giovanili della Spal hanno partecipato a diverse partite amichevoli contro le pari età bianconere, con l’under 17 che ha affrontato un avversario di livello elevato. Le squadre coinvolte hanno disputato diverse partite di test, offrendo ai giovani calciatori l’occasione di confrontarsi con avversari di alto spessore. Questi incontri rappresentano un momento importante nel percorso di crescita delle formazioni giovanili del club.

Esperienze da serie A per le giovanili della Spal, con diverse selezioni impegnate in una serie di test match di lusso. Le squadre Under 15 e Under 14 sono state ospiti dell’Atalanta sul campo di Ciserano, mentre l’Under 13 biancazzurra è stata protagonista al torneo 25 aprile di Reggio Emilia, chiuso al secondo posto. Per quanto riguarda l’attività di base, i gruppi dall’Under 12 all’Under 910 hanno disputato il torneo Youth Soccer di Sala Bolognese. La selezione classe 2017 è partita direzione Verona per il torneo di Villafranca, mentre i 2016 sono scesi in campo nel torneo de La Vittoriosa a Occhiobello. Martedì scorso invece allo stadio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanili biancazzurre. L’under 17 con i pari età bianconeri Notizie correlate Giovanili biancazzurre. L’under 17 termina in testa con un pari. Under 15 ancora in lotta per il campionatoLa Spal Under 17, già campione provinciale, termina il campionato al centro sportivo Fabbri pareggiando 0-0 contro il Pontelagoscuro. Giovanili biancazzurre. La Spal under 17 fa suo il big match. El Kaddouri ok all’ultimo respiroLa Spal Under 17 supera il Balca Poggese nello scontro al vertice e mette una seria ipoteca sul primo posto. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sanremo Rugby: giovanili biancazzurre in campo, segnali positivi tra vittorie, crescita e determinazione (Foto); Bondi Vis travolge la Zaza Pachulia | trionfo ferrarese al torneo. Giovanili biancazzurre. L’under 17 di El Kaddouri torna capolistaArrivano ottime notizie dal settore giovanile della Spal, in maniera particolare dalla selezione Under 17 di mister El Kaddouri, che dopo un lungo inseguimento è da considerarsi la nuova capolista del ... ilrestodelcarlino.it Giovani biancazzurri alla conquista delle finali: l’Under 19 vola agli spareggi, l’Under 17 fa la storiaFasano - Si prospetta un finale di stagione tutto da vivere anche per il settore giovanile biancazzurro, che continua a far registrare risultati importanti ... osservatoriooggi.it CAMPIONATI GIOVANILI SEMPRE A TINTE BIANCAZZURRE! L'UNDER 19 conclude la fase regionale con un platonico quarto posto dopo la sconfitta in casa della corazzata Pallavolo Macerata (poi campione regionale) in semifinale: con un organico interam - facebook.com facebook