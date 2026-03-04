Giovanili biancazzurre La Spal under 17 fa suo il big match El Kaddouri ok all’ultimo respiro

La Spal Under 17 ha vinto il big match contro il Balca Poggese, consolidando così la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra biancazzurra e l’ultimo gol è stato segnato da El Kaddouri negli ultimi minuti. La sfida si è svolta in un contesto di alta tensione e grande equilibrio.

La Spal Under 17 supera il Balca Poggese nello scontro al vertice e mette una seria ipoteca sul primo posto. È una vittoria all’ultimo respiro quella conquistata dalla squadra di El Kaddouri contro l’unica squadra che l’aveva battuta nel girone di andata. Al centro sportivo Fabbri finisce 2-1 per i biancazzurri, a segno nel primo tempo col solito Fiorini, al quattordicesimo centro stagionale. Nel finale Amadelli pareggia i conti, ma quando la partita sembra ormai avviata ai titoli di coda l’Ars et Labor trova il gol decisivo con Fettah. A tre giornate dalla fine del campionato Under 17, la Spal si porta a +8 sui poggesi mettendo in cassaforte la prima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. La Spal under 17 fa suo il big match. El Kaddouri ok all’ultimo respiro El-Amin: "Abbiamo lottato fino all'ultimo respiroNel contesto delle final eight di Coppa Italia 2026, la sfida tra la Guerri Napoli e Virtus Bologna ha messo in luce elementi chiave legati alla... WWE: John Cena perde il suo ultimo match, Gunther lo fa cedere e il pubblico si infuriaA Saturday Night’s Main Event, John Cena ha disputato l’ultimo match della sua leggendaria carriera contro Gunther, vincitore del torneo The Last... Tutto quello che riguarda Giovanili biancazzurre Argomenti discussi: La spal di tacopina. L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllata. Giovanili biancazzurre. L’under 17 di El Kaddouri torna capolistaArrivano ottime notizie dal settore giovanile della Spal, in maniera particolare dalla selezione Under 17 di mister El Kaddouri, che dopo un lungo inseguimento è da considerarsi la nuova capolista del ... ilrestodelcarlino.it La spal di tacopina. L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllataCon sentenza del 25 febbraio, si è aperta la liquidazione controllata di Accademia Spal, una Srl che aveva come ... ilrestodelcarlino.it