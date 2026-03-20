Giovanili biancazzurre L’under 17 termina in testa con un pari Under 15 ancora in lotta per il campionato

La squadra giovanile della Spal, l’Under 17, ha concluso il campionato al primo posto con un pareggio 0-0 contro il Pontelagoscuro al centro sportivo Fabbri. L’Under 15 della stessa società è ancora coinvolta nella lotta per il titolo del campionato regionale. La stagione si è chiusa per entrambe le categorie con partite ufficiali e risultati definitivi.

La Spal Under 17, già campione provinciale, termina il campionato al centro sportivo Fabbri pareggiando 0-0 contro il Pontelagoscuro. Torneo chiuso con 16 vittorie in 18 gare, con miglior attacco e miglior difesa. Inoltre, bomber Fiorini è arrivato secondo nella classifica marcatori con 14 reti a referto. La Spal Under 15 rimane l’unica formazione dell’attività agonistica ancora in lotta per il campionato. In questo momento i ragazzi di mister Querzola sono primi a 49 punti, a +4 sull’ Acli San Luca che ha però una partita in meno. I biancazzurri continuano a macinare vittorie (2-5 a Mesola nell’ultimo turno con reti di Marzullo, Conti, Zanardi e doppietta di Ferracini, giunto a 30 gol stagionali). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. L’under 17 termina in testa con un pari. Under 15 ancora in lotta per il campionato Articoli correlati Giovanili biancazzurre. La Spal under 17 fa suo il big match. El Kaddouri ok all’ultimo respiroLa Spal Under 17 supera il Balca Poggese nello scontro al vertice e mette una seria ipoteca sul primo posto. Giovanili, fase decisiva: continua a vincere l’Under 15 Gold, sorride anche l’Under 17 Regionale MiwaStagione entrata nel vivo per il settore giovanile della Cestistica Benevento, impegnato negli ultimi giorni in una serie di gare dal peso specifico... Aggiornamenti e notizie su Giovanili biancazzurre Discussioni sull' argomento A1 F – Bogliasco sfida la capolista e la tempesta. A Punta Sant’Anna la SIS Roma vince 12-9; La Spal ha un cuore Ma ora sangue freddo. Giovanili biancazzurre. L’under 17 termina in testa con un pari. Under 15 ancora in lotta per il campionatoLa Spal Under 17, già campione provinciale, termina il campionato al centro sportivo Fabbri pareggiando 0-0 contro il Pontelagoscuro. sport.quotidiano.net Giovanili biancazzurre. L’under 17 di El Kaddouri torna capolistaArrivano ottime notizie dal settore giovanile della Spal, in maniera particolare dalla selezione Under 17 di mister El Kaddouri, che dopo un lungo inseguimento è da considerarsi la nuova capolista del ... ilrestodelcarlino.it GIOVANILI BIANCAZZURRE Weekend positivo per il nostro settore giovanile: arrivano due belle vittorie e una sconfitta che lascia comunque segnali importanti. Allievi Pescara Pallanuoto – Universo Silvi 20-6 Ragazzi Pescara Pallanuoto – Lanci - facebook.com facebook