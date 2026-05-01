Giovani e lavoro corsa a ostacoli Artigiani e micro imprese | Non ne troviamo più della metà

Il mercato del lavoro per i giovani continua a rappresentare una sfida, con molte aziende che trovano difficoltà a trovare personale qualificato. Le micro e piccole imprese, che occupano meno di 50 dipendenti, segnalano di non riuscire a trovare più della metà dei giovani che cercano. La ricerca di innovazione, continuità e competitività spinge queste realtà a tentare di coinvolgere i giovani, ma le difficoltà restano evidenti.

Innovazione, continuità, competitività. La strada è tracciata. Artigiani e micro e piccole imprese (sotto i 50 dipendenti) cercano giovani per percorrerla. Tecnici e operatori, in particolare. Tuttavia, più del 60% risulta di "difficile reperimento". Non si trova o si trova a fatica. "Gli ingressi programmati dalle micro e piccole imprese lombarde di under 30 rappresentano il 32,6% del totale di quelle previste nel 2025, oltre 3 punti in più rispetto al complessivo del mercato del lavoro, dove la quota di ingressi giovanili si attesta al 29,5% – dichiara Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia –. Le micro e piccole imprese...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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