Le micro imprese rappresentano una parte fondamentale dell’economia locale e nazionale, e in questi giorni si discute di come proteggerle meglio. Una proposta di legge mira a garantire maggiori tutele per i lavoratori di queste piccole aziende, che spesso affrontano difficoltà crescenti. La questione coinvolge direttamente anche la città di Pistoia, dove l'attenzione sul tema sta crescendo.

Quello delle micro imprese è un tema sempre più delicato e che riguarda da vicino anche la città di Pistoia. A parlarne è stato Luca Cesare Cipriani, operatore ambulante da oltre 50 anni. "La crisi dei commercianti ambulanti, dei piccoli negozi nei centri storici e, in generale, dei negozi di prossimità, anche quelli periferici, è un problema che le istituzioni locali non hanno la possibilità di arginare. Il periodo storico è di estrema difficoltà e per questo credo che un cambiamento debba partire dai piani alti. Nei giorni scorsi ho presentato una sintetica relazione alla Regione Toscana affinché possa valutare lo studio di una legge da inoltrare al Parlamento italiano, (ai sensi dell’art 121 della costituzione italiana) adeguata a salvaguardare le micro imprese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvare le micro imprese: "Serve una legge per tutelare il lavoro"

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