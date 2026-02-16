Cna | Il sistema produttivo provinciale tiene nonostante difficoltà a risentirne di più micro e piccole imprese

Da ilpiacenza.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cna ha annunciato che il sistema produttivo provinciale resiste, ma le micro e piccole imprese soffrono di più. La causa è la crisi economica che colpisce duramente queste aziende, spesso con risorse limitate. Nel dettaglio, il numero di imprese artigiane si mantiene stabile a oltre 1,23 milioni, segnando una leggera crescita rispetto agli anni precedenti.

Il saldo delle imprese artigiane per Piacenza e provincia registra una flessione del meno 0,2%, in linea con il dato nazionale: il bilancio dell’associazione di categoria «Lo stock di imprese artigiane chiude il 2025 con una sostanziale tenuta a oltre 1,23 milioni di attività confermando il trend degli ultimi anni. La differenza tra iscrizioni e chiusure - al netto delle cessazioni d’ufficio da parte delle Camere di commercio - mostra un saldo positivo di 187 unità. Resta negativo l’andamento sul lungo periodo. Negli ultimi 10 anni sono andate perse 128mila imprese». A tracciare il bilancio nazionale e poi locale, Cna Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

La Cna afferma che le bollette energetiche rappresentano un'emergenza, perché gravano eccessivamente sulle micro e piccole imprese.

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell'artigianato nella provincia, in vista dell'applicazione della nuova legge regionale di settore.

