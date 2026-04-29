Martedì 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’asma, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di controllare questa condizione. Al Meyer di Firenze saranno offerte visite e test spirometrici gratuiti destinati ai bambini dagli 8 anni. L’iniziativa si svolgerà nel reparto di pediatria, con la presenza di medici specializzati che effettueranno le valutazioni senza bisogno di prenotazione. La giornata mira a favorire diagnosi precoci e a informare le famiglie sui rischi e le misure di prevenzione.

Firenze, 29 aprile 2026 - Martedì 5 maggio ricorre la Giornata mondiale dell’asma, e per l’occasione la Broncopneumologia dell’Aou Meyer Irccs, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) anche quest’anno parteciperà attivamente all’evento proponendo una visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anni. Per far sottoporre il proprio bambino a una valutazione e spirometria, l’ospedale pediatrico Meyer informa in una nota che si accede senza prenotazione dalle ore 8.30 alle ore 17.30. In questa occasione saranno dunque offerte gratuitamente una breve valutazione pneumologica e una spirometria ai bambini a partire dagli 8 ai 16 anni di età, fino a esaurimento posti e lo staff del Meyer sarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino o della bambina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dell’asma, al Meyer visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anni

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