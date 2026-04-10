I giornalisti della rete televisiva hanno deciso di interrompere le attività lavorative nel giorno di venerdì 10 aprile. La protesta riguarda il rispetto dei contratti collettivi e la richiesta di stabilizzare il personale precario. La scelta di fermarsi è stata presa per esprimere disagio riguardo alle condizioni lavorative attuali. La mobilitazione ha coinvolto tutti i membri del settore che si occupano della rete televisiva.

I giornalisti della rete televisiva La7 hanno deciso di interrompere le attività lavorative questo venerdì 10 aprile, mobilitandosi per rivendicare il rispetto dei contratti collettivi e la stabilizzazione del personale precario. La protesta, che colpisce duramente anche l’informazione digitale del TG La7, nasce da un profondo malcontento riguardante le modalità con cui vengono gestite le retribuzioni e i diritti contrattuali all’interno dell’azienda di Urbano Cairo. Le divergenze sulla gestione economica e i compensi mancanti. Il Comitato ha messo nero su bianco una serie di criticità che toccano direttamente il potere d’acquisto dei professionisti coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop in redazione: giornalisti in rivolta per stipendi e precariato

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Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook