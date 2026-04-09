Circa 150 giornalisti e dipendenti di una testata non profit hanno partecipato a uno sciopero di 24 ore. La protesta riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno della redazione. La decisione di fermarsi è stata presa in risposta a questioni legate a come viene impiegata questa tecnologia nel processo di produzione delle notizie. La mobilitazione coinvolge tutto il personale della testata.

ProPublica contro l’intelligenza artificiale. Circa 150 giornalisti e dipendenti della testata non profit hanno scioperato per 24 ore. È la prima mobilitazione sindacale della redazione, che ha vinto otto premi Pulitzer dalla fondazione nel 2007. I lavoratori hanno aderito al sindacato nel 2023 e da allora negoziano un contratto. Dopo 28 mesi, ancora non sono arrivati a un accordo con la direzione. Il nodo da sciogliere resta soprattutto l’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro editoriale: il sindacato chiede garanzie contro la sostituzione dei posti di lavoro e maggiore trasparenza, oltre ad aumenti salariali e tutele contro i licenziamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti di ProPublica in sciopero per 24 ore: è scontro sull’uso dell’AI in redazione

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