Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza | Andrea Sceresini tra i 175 bloccati

Durante un'operazione della marina israeliana, sono stati fermati 175 membri di una flottiglia internazionale diretta a Gaza, tra cui anche un cittadino proveniente da Sondrio. La flottiglia, composta da diversi partecipanti, si trovava in navigazione quando è stato effettuato il blocco. Le autorità hanno confermato i fermati senza specificare ulteriori dettagli riguardo alle identità o alle accuse rivolte ai partecipanti.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra le persone fermate durante l’operazione della marina israeliana contro la flottiglia internazionale diretta a Gaza. Il reporter valtellinese si trovava a bordo della nave “Holy Blu”, parte della Global Sumud Flotilla partita il 26 aprile da Augusta con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoSondrio, 1 maggio 2026 – Era un’eventualità, “ma non ce l’aspettavamo così presto, dopo soli cinque giorni di navigazione. Leggi anche: Andrea Sceresini, è del manifesto l’unico giornalista catturato