Un giornalista è stato l’unico a essere catturato tra coloro che si trovavano in mare. Secondo quanto riferito, una squadra sta intercettando le persone con un gommone e si stanno avvicinando. La comunicazione è stata fatta da un testimone che si trovava a bordo, che ha riferito di essere in coperta mentre la squadra si avvicinava alle sue posizioni.

Mare Loro L’equipaggio ha aspettato con le mani alzate. Poi ha gettato in acqua i telefoni «Ci stanno intercettando. Si stanno avvicinando con un gommone. Noi siamo tutti qui in coperta. Ora ci sono alle spalle. Ok ci siamo. Ci stanno per prendere. Tenete le mani in alto». Con queste parole alle 3:06 del mattino di giovedì si è chiusa l’ultima testimonianza che Andrea Sceresini è riuscito a mandarci dalla Holy Blu, una delle 65 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. E anche una delle 22 sequestrate. Andrea, un cronista esperto con alle spalle diverse missioni in zone di guerra, si era imbarcato al porto siciliano di Augusta ed era partito con il resto della barche della missione lo scorso 26 aprile, inviando da allora tutti i giorni il suo racconto alla nostra redazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Andrea Sceresini, è del manifesto l’unico giornalista catturato

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Tgr Rai Lombardia. . La Marina israeliana ha catturato i partecipanti alla nuova spedizione della Global Sumud Flotilla. Tra loro il giornalista lombardo Andrea Sceresini. A Milano un corteo di protesta. Servizio di Sara Grattoggi https://www.rainews.it/tgr/lombar - facebook.com facebook