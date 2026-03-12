Livorno tromba marina davanti alla Terrazza Mascagni | il video

Oggi a Livorno, davanti alla Terrazza Mascagni, si è formata una tromba marina nel corso della mattinata. La formazione si è verificata al largo, attirando l’attenzione di alcuni passanti e registrando un video che mostra il fenomeno. Nessun danno segnalato e nessuna altra conseguenza, solo la presenza di questo evento naturale nel porto della città.

Una trombe marine si è formata nella mattina di oggi, giovedì 12 marzo, al largo di Livorno davanti alla Terrazza Mascagni. Il fenomeno è stato immortalato da molti curiosi, che hanno potuto ammirare in prima persona uno spettacolo suggestivo che, fortunatamente, non ha provocato alcun danno. La tromba d'acqua infatti si è dissolte in mare poco dopo giusto in tempo per essere immortalata. Nubifragio all'Elba, allagamenti e disagi in tutta l'isola: "Non uscite di casa". VIDEO e FOTO Ambulanze a sirena in piazza Grande: "Hanno investito dei pedoni", ma è solo un'esercitazione della Misericordia. VIDEO Tuffo di Capodanno, a Livorno tutti in acqua per festeggiare l'arrivo del 2026. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Capodanno alla Terrazza Mascagni, tutte le modifiche alla viabilità per la grande festa del 31 dicembreUn'ordinanza specifica in occasione dell'evento Capodanno di Livorno, organizzato da Comune e Fondazione Lem per la notte di San Silvestro (mercoledì...

Fotografia, triplo tramonto alla Terrazza Mascagni: lo scatto di Franco Biondi finisce su 'Coelum Astronomia'La Terrazza Mascagni è da sempre uno dei luoghi più fotografati e amati di Livorno, soprattutto al tramonto, quando il mare e il cielo si uniscono in...

Tutto quello che riguarda Terrazza Mascagni

A Livorno è stata trovata una balenottera morta nel mare davanti alla Terrazza MascagniMercoledì mattina a Livorno è stato trovato un cetaceo morto in acqua davanti alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più noti della città. I giornali locali scrivono che potrebbe essere una ... ilpost.it

Com’è arrivata una balena morta sulle spiagge di Livorno: il video del ritrovamentoLa segnalazione è arrivata alla Capitaneria di Porto che ha subito inviato sul posto una squadra, insieme alla polizia municipale e alla protezione civile su disposizione del sindaco Luca Salvetti. fanpage.it