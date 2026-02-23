Marina di Pisa | folla sul lungomare per il Carnevale

Il Carnevale di Marina di Pisa ha attirato molte persone domenica 22 febbraio, grazie anche a una giornata soleggiata che sembrava di primavera. La folla si è radunata lungo il lungomare, creando un’atmosfera vivace e colorata. I visitatori hanno assistito a sfilate di carri e maschere, mentre i bambini si divertivano tra giochi e musica. La giornata si è conclusa con un grande entusiasmo tra i partecipanti.

Migliaia le persone che si sono riversate sul litorale pisano. Le maschere premiate Successo per il Carnevale di Marina di Pisa che domenica 22 febbraio, complice anche una bella giornata di sole dal sapore di primavera, ha registrato una grande affluenza di pubblico. Entusiasta la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi: "È stato un risultato straordinario: la partecipazione è andata oltre ogni aspettativa. Abbiamo visto una presenza di pubblico davvero impressionante, superiore anche a quella dello scorso anno. Possiamo dire di aver registrato numeri da record, con un'affluenza che ha superato ogni previsione".