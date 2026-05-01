Giorgio Faletti è stato un artista italiano noto per aver lavorato come cantautore, scrittore e autore di testi. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse attività nel mondo della cultura, distinguendosi in vari ambiti. Negli anni ha pubblicato numerosi album musicali e romanzi, contribuendo a definire un percorso artistico poliedrico. La sua figura ha lasciato un segno significativo nel panorama culturale italiano, anche se oggi viene meno ricordata come un tempo.

Ripercorriamo la storia di Giorgio Faletti, artista a 360 gradi, capace di eccellere in più categorie culturali. Può un uomo essere contemporaneamente brillante scrittore, attore, cantautore, comico e cabarettista italiano? Certo, se il suo nome è Giorgio Faletti. Di origini astigiane, è stato in grado di eccellere in tutti i campi. Eppure, come spesso accade, oggi sembra essere stato dimenticato. Giorgio Faletti nasce ad Asti il 25 novembre 1950. Suo padre Carlo era un commerciante ambulante e vendeva bottoni e forcine per i capelli in piazza Vittorio Alfieri, nel centro di Asti. Sua madre, Michela Defarra, era invece una sarta. Suo nonno, invece, era un antiquario e raccoglieva nel suo magazzino oggetti antichi, opere d’arte, mobili e libri.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Giorgio Faletti: un artista completo dimenticato

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