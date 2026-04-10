Venerdì 10 aprile alle 21:00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospiterà lo spettacolo teatrale intitolato L’ultimo giorno di sole. L'evento si inserisce in un'iniziativa dedicata a sostenere i giovani del mondo attraverso teatro e musica. La serata prevede una rappresentazione teatrale che si svolgerà nel locale cittadino.

Il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospiterà venerdì 10 aprile, alle ore 21:00, lo spettacolo teatrale intitolato L’ultimo giorno di sole. L’opera, scritta da Giorgio Faletti, vede come protagonista l’attrice Chiara Buratti e mira a raccogliere fondi per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027, onorando al contempo la memoria di Gabriele Giorgetti. L’iniziativa è sostenuta dall’associazione Qualcosa per il Mondo – Nomadi Fans Club. Musica e impegno civile sul palcoscenico bustocco. La serata si configura come un momento di teatro-canzone dove la componente musicale assume un ruolo centrale. Per dare voce ai testi di Faletti, Chiara Buratti sarà affiancata da una formazione professionale composta da Vincenzo Murè alle tastiere e Luca Modena alla batteria e alle percussioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faletti a Busto: teatro e musica per sostenere i giovani del mondo

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Buona sera a tutti....ho appena finito di leggere " Io sono Dio" di Giorgio Faletti e volevo iniziare a leggere " Il terzo gemello" di Ken Follett ma ho cambiato idea.Leggero prima " I pilastri della terra" sempre di Ken Follett. Cosa ne pensate - facebook.com facebook