Addio al prof Faletti | scompare a 46 anni un pilastro della radiologia

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile si è spento il professor Riccardo Faletti, a 46 anni. Era responsabile dell’unità di radiodiagnostica in un istituto di Candiolo e insegnava a Torino. La sua scomparsa ha colpito il mondo della radiologia e della medicina, dove era considerato un punto di riferimento. La sua morte ha generato cordoglio tra i colleghi e gli studenti che lo conoscevano.

? Cosa sapere Il professor Riccardo Faletti è deceduto nella notte tra il 28 e il 29 aprile.. Il medico dirigeva l'unità di radiodiagnostica dell'istituto di Candiolo e insegnava a Torino.. Il professor Riccardo Faletti è venuto a mancare nella notte tra il 28 e il 29 aprile a soli 46 anni, lasciando un vuoto profondo nell’ambito della radiologia specialistica e accademica del territorio torinese. La scomparsa improvvisa del medico, le cui cause non sono ancora state chiarite, colpisce duramente l’istituto di ricovero e cura di Candiolo, dove dal corso dell’anno scorso ricopriva il ruolo di direttore dell’unità di radiodiagnostica. Nato nel...🔗 Leggi su Ameve.eu

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