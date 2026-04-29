Addio al prof Faletti | scompare a 46 anni un pilastro della radiologia

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile si è spento il professor Riccardo Faletti, a 46 anni. Era responsabile dell’unità di radiodiagnostica in un istituto di Candiolo e insegnava a Torino. La sua scomparsa ha colpito il mondo della radiologia e della medicina, dove era considerato un punto di riferimento. La sua morte ha generato cordoglio tra i colleghi e gli studenti che lo conoscevano.

? Cosa sapere Il professor Riccardo Faletti è deceduto nella notte tra il 28 e il 29 aprile.. Il medico dirigeva l'unità di radiodiagnostica dell'istituto di Candiolo e insegnava a Torino.. Il professor Riccardo Faletti è venuto a mancare nella notte tra il 28 e il 29 aprile a soli 46 anni, lasciando un vuoto profondo nell’ambito della radiologia specialistica e accademica del territorio torinese. La scomparsa improvvisa del medico, le cui cause non sono ancora state chiarite, colpisce duramente l’istituto di ricovero e cura di Candiolo, dove dal corso dell’anno scorso ricopriva il ruolo di direttore dell’unità di radiodiagnostica. Nato nel...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al prof. Faletti: scompare a 46 anni un pilastro della radiologia Notizie correlate Addio a Pierino Preve: scompare a 100 anni un pilastro di AlbengaLa comunità di Albenga piange la scomparsa di Pierino Preve, una figura storica che ha servito l’amministrazione locale per moltissimo tempo,... Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio al radiologo Riccardo Faletti, scomparso a 46 anni: lutto nella sanità piemontese; Sanità piemontese in lutto: morto il radiologo Riccardo Faletti; Stimato radiologo ed esperto professionista, morto a 46 anni il professore Riccardo Faletti; Addio a Riccardo Faletti, stimato medico astigiano. Addio a Riccardo Faletti, stimato medico astigianoScomparso a soli 46 anni il radiologo. Dall'anno scorso dirigeva l’unità di radiodiagnostica dell’istituto di ricovero e cura di Candiolo ... lanuovaprovincia.it Addio al radiologo Riccardo Faletti, scomparso a 46 anni: lutto nella sanità piemonteseProfessore ordinario e da poco direttore della Radiologia dell’Irccs di Candiolo, era un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Colleghi e ... torino.repubblica.it Addio a Noretta Conci-Leech, la trentina che diede voce ai pianisti del mondo https://www.ladige.it/territori/trento/2026/04/28/addio-a-noretta-conci-leech-la-trentina-che-diede-voce-ai-pianisti-del-mondo-1.4352086 - facebook.com facebook Addio all'ansia da numero sconosciuto. Dalla banca all'Inps, all'operatore telefonico, i protagonisti della quotidianità chiameranno con codici trasparenti e impossibili da falsificare x.com