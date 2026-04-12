Una persona ha raccontato di essere stata sostituita da un'intelligenza artificiale nel proprio lavoro. Ha condiviso le sue impressioni e le conseguenze di questa sostituzione, offrendo un punto di vista diretto sull’esperienza vissuta. La narrazione si concentra sui fatti e sui dettagli dell’accaduto, senza approfondire motivazioni o interpretazioni. La storia si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sul ruolo dell’automazione nel mondo del lavoro.

Sono stata sostituita da una intelligenza artificiale ed ecco cosa quest’esperienza dice di me e del mio lavoro. Sono giornalista freelance, mi occupo di scrittura professionale e per diversi anni ho collaborato con chi mi ha scaricata per farsi impacchettare contenuti da ChatGpt. Dopotutto è sempre là, disponibile ogni giorno e a ogni ora, capace di processare in una manciata di secondi una enorme quantità di dati. Tutto questo, alla soglia dei 50 anni, mi spaventa? A tratti. Mi fa pensare? Parecchio. Non voglio sembrare una improvvisata discepola di Jung, ma ho provato a leggere le mie emozioni in scenari onirici. Mentre durante il giorno ho rimosso l’esperienza – collaboro oggi con una organizzazione molto attiva che mi prende tutto il tempo – nella notte l’informazione ha lavorato dentro di me.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono stata sostituita da una intelligenza artificiale: ecco cosa quest’esperienza dice di me e del mio lavoro

«A 53 anni mi sono licenziata dal mio lavoro di commessa e sono ripartita da zero. Oggi nel mio negozio vengono Sting e le principesse del Qatar»«Se non ti senti più la benvenuta in un posto, lascialo e crea il tuo proprio spazio».

Leggi anche: «Una foto fatta con l’intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico»

Moltbook il social delle #AI #intelligenzaartificiale #openclaw