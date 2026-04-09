Negli ultimi giorni, sui social sono circolati video che mostrano una presenza simile ad Angelina Jolie, suscitando reazioni di sorpresa e confusione tra gli utenti. Varie teorie sono state diffuse riguardo a un possibile cambio di identità o sostituzione dell’attrice, alimentando un certo sgomento tra chi segue le sue vicende. La discussione si è concentrata principalmente su queste immagini e sui commenti che le accompagnano, creando un fermento di commenti e supposizioni online.

Tra video virali, commenti increduli e supposizioni che si rincorrono online, il nome di Angelina Jolie è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione, ma per motivi tutt’altro che legati al cinema. Alcune recenti apparizioni pubbliche dell’attrice hanno infatti acceso un acceso dibattito sul web, dove in molti hanno iniziato a interrogarsi sul suo aspetto, giudicato diverso dal solito. Da qui, nel giro di poche ore, il passo verso le teorie più estreme è stato sorprendentemente breve. Ma cosa è successo ad Angelina Jolie? Sembra un’altra!. Tutto è partito da alcune immagini diffuse dopo un evento di Tom Ford a Shanghai, dove l’attrice si è mostrata in una veste che ha spiazzato parte del pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma cosa è successo ad Angelina Jolie? Paura e sgomento, dicono sia una sosia: l’hanno sostituita? VIDEO SHOCK

Angelina Jolie irriconoscibile a Shanghai: la teoria della sosia che ha travolto il webMigliaia di utenti su TikTok e X sono convinti che Angelina Jolie sia stata sostituita da una controfigura.

“Ma è Angelina da giovane?”: Shiloh Jolie nel video K-pop scatena i social (e la verità sul casting sorprende)Shiloh Jolie ha fatto un’apparizione inaspettata nel teaser di un video musicale K-pop, dove la somiglianza con la madre Angelina Jolie risulta...

Temi più discussi: La figlia di Angelina Jolie e Pitt debutta come ballerina: il video; Shiloh Jolie, il debutto nel K-Pop (segreto) della figlia di Angelina e Brad Pitt: cosa ha fatto; Shiloh Jolie, il debutto da ballerina della figlia di Angelina, bella come la mamma; Il debutto di Shiloh, la figlia di Jolie e Pitt: diventa ballerina in video K-Pop.

Shiloh Jolie diventa ballerina: la figlia di Angelina e Brad Pitt spunta a sorpresa in un video K-popShiloh Jolie debutta all’improvviso nel mondo dello spettacolo: la 19enne, prima figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, è diventata ufficialmente una ballerina. La ragazza, classe 2006, compare infatti ... deejay.it

Il debutto di Shiloh Jolie: la figlia di Angelina e Brad Pitt diventa ballerina in un video K-PopLa figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt conquista il pubblico con il suo primo passo ufficiale nel mondo dello spettacolo ... tgcom24.mediaset.it

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt debutta come ballerina nel nuovo video K-pop. La produzione rivela: “L'abbiamo scelta senza sapere chi fosse” - facebook.com facebook