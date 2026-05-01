A Città di Castello si svolge una mini-Olimpiade dedicata ai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia. Giovedì coinvolgerà circa 250 studenti di terza elementare, mentre venerdì prenderanno parte quasi 300 bambini della scuola dell'infanzia. L’evento mira a promuovere la partecipazione sportiva tra i più giovani, offrendo loro l’opportunità di divertirsi praticando diverse discipline. La giornata si svolge in un clima di entusiasmo e collaborazione tra gli studenti.

CITTA’ DI CASTELLO – Un evento sportivo che coinvolge un esercito di piccoli atleti, con la partecipazione prevista di 250 bambini per le classi III primarie nella giornata di giovedì e di quasi 300 bambini della scuola dell’infanzia per venerdì. La XV edizione della Miniolimpiade e la III edizione di " Giocando lo sport " si svolgeranno il 7 e l’8 maggio alla pista di atletica. Queste iniziative, presentate ieri dal dirigente dell’istituto San Francesco di Sales Simone Polchi insieme all’assessore Letizia Guerri, sono nate nell’ambito del progetto " Crescere in movimento " all’interno della rete "Liberidieducare". Dodici scuole provenienti da Umbria e Toscana aderiranno alla giornata del giovedì, gareggiando in specialità come corsa veloce, lancio del vortex, salto in lungo e staffetta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Giocando lo sport". Ecco la mini-Olimpiade

The Knee Surgery Behind Connor Hellebuyck’s Olympic Gold Medal Run

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