Nella zona nord-ovest dell’hinterland milanese sorge un campo da calcio in erba naturale dove i tifosi possono assistere alle partite da una posizione sopraelevata: le celle. Nel carcere di Bollate la parola chiave che lega oltre 1.600 persone è comunità. Si ride, si scherza, si gioca, come un’unica famiglia. Questa mattina è andata in scena la terza edizione dei “Giochi della Speranza”, un appuntamento che unisce sport e giustizia, abbattendo per un giorno qualsiasi tipo di muro e trasformando lo spazio detentivo in un luogo di confronto e condivisione L’evento ha simulato una mini Olimpiade, in cui detenuti, magistrati, rappresentanti della società civile e polizia penitenziaria si sono sfidati in diverse discipline: calcio, pallavolo, tennis tavolo, atletica (staffetta e velocità), calcio balilla e scacchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La mini Olimpiade al carcere di Bollate: gli atleti? Detenuti, magistrati e polizia penitenziaria

I Giochi entrano nel carcere di Bollate. La sfida olimpica fra detenuti, magistrati e polizia: “Il vento di Milano-Cortina scavalcherà tutti i muri”Milano, 15 febbraio 2026 – “In un momento in cui la città di Milano è attraversata da questo meraviglioso vento olimpico, mi emoziona profondamente...

Droga e cellulari sequestrati al carcere di Gazzi, chiesti rinforzi urgenti per la polizia penitenziariaUn nuovo allarme sicurezza scuote la Casa Circondariale di Messina: durante le festività natalizie, la Polizia Penitenziaria ha scoperto e...

Tutto quello che riguarda Olimpiade.

Temi più discussi: Milano Cortina 2026: numeri e curiosità; Italia forza 30, che spettacolo! Il medagliere di Milano Cortina 2026; I Giochi della Speranza: lo spirito olimpico entra nel carcere di Bollate; A Cortina una giornata dedicata a San Marino e alle storie degli atleti olimpici.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Rafael Mini chiude la prova di gigante 65°Il Bormio Ski Center ha fatto da teatro oggi al debutto olimpico di Rafael Mini. L’atleta classe 2008, il più giovane al cancelletto di partenza, ha chiuso la prova di gigante al 65° posto. newsrimini.it

Sci. Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Mini è pronto a fare la storiaÈ il gran giorno di Milano – Cortina e anche la bandiera sammarinese sventolerà assieme a quella di tutte le altre nazioni partecipanti. Le Olimpiadi invernali stanno per cominciare, con il Titano ... ilrestodelcarlino.it

Milano Cortina: l’Olimpiade che ha tenuto insieme l’Italia... LEGGI L'ARTICOLO SU ITALIA INFORMA QUOTIDIANO ON LINE LINK NEL PRIMO COMMENTO #MilanoCortina #milanocortina2026 #milanocortina #milanocortina2026 #milanocortina2026 - facebook.com facebook

Ciao Milano Cortina 2026, come ogni Olimpiade sei stata un gigantesco e meraviglioso pandemonio. Il lavoro dietro le quinte, quello che all’esterno non si vede, tra corse, studi Live, collegamenti, interviste, chat, notifiche, riunioni, scalette preparate e mandat x.com