Milano Cortina 2026 Buonfiglio | Un’Olimpiade da 30 e lode Segnale importante per lo sport italiano

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, definisce le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 un successo, attribuendone il merito alla grande partecipazione degli italiani. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato come l’evento abbia coinvolto decine di migliaia di volontari e pubblico, rafforzando il legame con lo sport nazionale. Buonfiglio aggiunge che l’organizzazione ha portato benefici concreti alle comunità locali, lasciando un’eredità duratura. La manifestazione si chiude con una forte soddisfazione generale.

Milano, 22 febbraio 2026 – E’ arrivato il bilancio del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a seguito delle straordinarie Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia Team ha conquistato 30 medaglie (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi), con record storico assoluto: “Un’Olimpiade da trenta e lode”. Durante la conferenza stampa di chiusura (oggi ultimo giorno di competizioni), che si è tenuta a Casa Italia Milano, con collegamenti con le altre hospitality house di Cortina e Livigno, il numero uno dello sport italiano ha sottolineato i successi azzurri e i tanti primati conquistati. Le dichiarazioni – Fonte Coniagc – da coni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

