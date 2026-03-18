Ginnastica ritmica La Motto è regina Altri sei titoli regionali in bacheca

La società di ginnastica ritmica Raffaello Motto si aggiudica sei titoli regionali in Toscana, confermando la propria presenza dominante nel panorama locale. La squadra ha conquistato le medaglie nelle diverse categorie, rafforzando la propria posizione attraverso risultati che sottolineano la continuità delle prestazioni. La competizione si è svolta con numerosi atleti che hanno partecipato alle varie discipline della disciplina.

La Raffaello Motto conferma una volta di più la propria leadership in Toscana, con ben 6 titoli regionali conquistati nelle diverse categorie: Ester Lena tra le Senior, Melissa Musacci tra le Junior 1, Anna Francesca Marchetti, Camilla Musacci e Anastasia Bertacca tra le Allieve e la coppia Benedetta Barsotti-Alice Parisi tra le Junior-Senior di Specialità. Lena (tra le protagoniste dello scudetto a squadre vinto dalla società viareggina nel 2025) si è imposta tra le Senior 2 aggiudicandosi la 2ª prova disputata a Terranuova Bracciolini, nell’aretino. Terzo posto in classifica generale per la capitana della Motto Martina Bonuccelli. E 8ª Viola Pannacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica La Motto è regina. Altri sei titoli regionali in bacheca Articoli correlati Ginnastica ritmica. Regionali Uisp al PalaMarabiniLa Polisportiva Cava Ginnastica ospita e organizza la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, in programma oggi e... Ginnastica ritmica. Gymnica 96 subito alla ribalta nei RegionaliRipartono i Campionati Regionali Gold di ginnastica ritmica e la Gymnica 96 è subito protagonista con una pioggia di medaglie, ben 11. Contenuti utili per approfondire Ginnastica ritmica Temi più discussi: Raffaello Motto regina di Toscana: sei titoli regionali in bacheca; Le ginnaste della Raffaello Motto ancora in azzurro: Badii, Sicignano e Vignozzi al Grand Prix di Marbella; Interregionali di Specialità 2026: assegnati i pass nazionali; Junior/Senior 2026: i titoli regionali e di tappa. Ginnastica ritmica La Motto è regina. Altri sei titoli regionali in bachecaLa Raffaello Motto conferma una volta di più la propria leadership in Toscana, con ben 6 titoli regionali conquistati nelle diverse categorie: Ester Lena tra le Senior, Melissa Musacci tra le Junior 1 ... sport.quotidiano.net Raffaello Motto regina di Toscana: sei titoli regionali in bachecaLa Raffaello Motto conferma una volta di più la propria leadership in Toscana, con ben sei titoli regionali conquistati nelle diverse categorie: Ester Lena tra le Senior, Melissa Musacci tra le Junior ... noitv.it Giorgia Greco a soli 5 anni si innamora della ginnastica ritmica. A 7 anni la vita della piccola milanese cambia bruscamente: le viene diagnosticato un tumore alle ossa della gamba destra. Per salvarla, i medici del ASST Centro Specialistico Ortopedico Traum - facebook.com facebook