Billy Gilmour ha commentato la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, definendola un momento di grande liberazione emotiva. Durante un'intervista, ha sottolineato come il traguardo rappresenti un sollievo per la squadra e i tifosi. Recentemente, è stato anche ascoltato un commento su McTominay, senza ulteriori dettagli. La vittoria ha suscitato reazioni di entusiasmo tra i protagonisti della squadra.

Billy Gilmour descrive la vittoria dello scudetto con il Napoli come un momento di pura liberazione emotiva. Il centrocampista scozzese ha ripercorso quella sera contro il Cagliari in un’intervista alla ‘BBC’, raccontando come i tifosi azzurri hanno festeggiato già durante il tragitto verso lo stadio e come la squadra è scesa in campo con un unico proposito: portare a casa il trofeo. Quella partita ha rappresentato il culmine di una stagione costruita con precisione tattica e dedizione costante. Gilmour non ha nascosto l’intensità del momento: “Penso che sia stato anche un po’ un sollievo, perché lavori duramente per tutta la stagione per vincere il trofeo e in quel momento ho provato un po’ di tutto” Il gol di McTominay in quella sfida ha contribuito a calmare la tensione che caratterizzava la corsa finale verso il traguardo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gilmour: “Lo scudetto un sollievo!”, avete sentito su McTominay? Parole nette!

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