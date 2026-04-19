Verona Milan lo Scudetto all’Inter è motivo di sfottò | avete sentito il coro del Bentegodi?

Da internews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Verona e Milan allo Stadio Bentegodi, i tifosi locali hanno intonato un coro di scherno rivolto ai supporter milanisti. L’episodio si è verificato nel corso del match, attirando l’attenzione tra gli spettatori presenti. Nessun intervento delle autorità né sanzioni sono state segnalate in relazione a questa scena. La partita si è svolta regolarmente, con la tifoseria di casa protagonista del momento di contestazione.

di Stefano Cori Verona Milan, allo Stadio Bentegodi i tifosi veronesi hanno lanciato un coro di sfottò nei confronti dei milanisti. Il Milan oggi è sceso in campo al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona, squadra chiudi fila dell’attuale Serie A. La squadra rossonera ha portato a casa la vittoria grazie ad un gol di Adrien Rabiot. E allo Stadio non sono mancati cori di scherno verso i milanisti. Tre punti che consentono al Diavolo di agguantare il Napoli al secondo posto in classifica, ma soprattutto di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Resta però tantissima la distanza con l’Inter capolista, ben 12 punti avanti. E questa prematura uscita dalla corsa Scudetto è stata motivo di sfottò addirittura da parte dei tifosi veronesi.🔗 Leggi su Internews24.com

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