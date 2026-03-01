Cremonese Milan scambio di cori tra tifoserie | arriva lo sfottò sulla lotta Scudetto Avete sentito?
Durante la partita tra Cremonese e Milan, le tifoserie hanno scambiato cori e battute che hanno coinvolto anche l’Inter. Nel secondo tempo si è assistito a uno scambio di sfottò tra i supporter, creando un momento di tifo acceso. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro, portando alla ribalta un episodio di passione tra le due curve.
Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie... 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Bazzani sulla lotta scudetto: “Il Milan deve pensare a qualificarsi in Champions, i giocatori lo sanno”
Leggi anche: Insigne pronostica: «Per lo scudetto sarà lotta fino alla fine! Tra Inter, Milan e Napoli…»
Altri aggiornamenti su Cremonese Milan.
Temi più discussi: Tabellino partita Parma vs Cremonese; Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Como: Allegri squalificato, nessuna sanzione per Fabregas; Pellegatti: Milan politicamente conta zero. Sabatini: Protesta perfino l’Inter e…; Le probabili formazioni di Cremonese-Milan (Serie A).
Cremonese-Milan 0-2, gol di Pavlovic e Leao nel finaleIl Milan vince a Cremona con un gol di Pavlovic al 90’ e il raddoppio di Leao nel recupero, e torna a -10 dall’Inter: alla prossima il derby. Nel primo tempo Leao si divora una palla-gol enorme, poi A ... sport.sky.it
Milan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10Partita bloccata e poche emozioni allo Zini, con i rossoneri che trovano le due reti decisive nel recupero e tornano così a vincere ... corrieredellosport.it
Contatto Fullkrug-Luperto, era rigore Allegri protesta in Cremonese-Milan x.com
Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook