Cremonese Milan scambio di cori tra tifoserie | arriva lo sfottò sulla lotta Scudetto Avete sentito?

Durante la partita tra Cremonese e Milan, le tifoserie hanno scambiato cori e battute che hanno coinvolto anche l’Inter. Nel secondo tempo si è assistito a uno scambio di sfottò tra i supporter, creando un momento di tifo acceso. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro, portando alla ribalta un episodio di passione tra le due curve.