Gilmour | La festa era iniziata prima della partita al fischio finale ho provato di tutto

Billy Gilmour ha condiviso con la BBC, nel documentario “Serie A Scots: Return to Naples”, le sue sensazioni relative alla vittoria dello scudetto con il Napoli e il legame con il compagno di squadra e di Nazionale Scott McTominay. Ha riferito che la festa era iniziata prima della partita e che, al fischio finale, ha cercato di vivere ogni momento al massimo.

Billy Gilmour ha raccontato alla BBC, nel documentario “ Serie A Scots: Return to Naples”, le emozioni dello scudetto vinto col Napoli e il rapporto con il compagno di squadra e di Nazionale Scott McTominay. L’ex Brighton ha descritto la giornata di Napoli-Cagliari, che ha chiuso il campionato, con parole che restituiscono il clima della città: “I tifosi festeggiavano già prima della partita, l’abbiamo visto durante il tragitto verso lo stadio. Penso che, quando siamo scesi in campo, c’era un solo obiettivo, vincere la partita. Scott ha segnato, questo ha fatto abbassare un po’ la tensione. E poi, non appena è arrivato il fischio finale, ero felicissimo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gilmour: “La festa era iniziata prima della partita, al fischio finale ho provato di tutto” Notizie correlate Ventura: "Al fischio finale contro la Macedonia ho ricevuto 200 telefonate"Gian Piero Ventura ha rivelato un retroscena curioso legato al finale di Italia-Macedonia del Nord, la partita che sancì l’esclusione degli Azzurri... Pessotto ritorna sulla finale contro l’Ajax: «Rigore? Non pensavo a nulla L’ho calciato forte. Lippi prima della partita ci aveva detto una cosa»di Redazione JuventusNews24Pessotto nel live podcast di Tuttosport è ritornato sulla finale di Roma contro l’Ajax svelando i retroscena sul rigore...