Ventura | Al fischio finale contro la Macedonia ho ricevuto 200 telefonate
Dopo la partita tra Italia e Macedonia del Nord, che portò all’eliminazione dalla qualificazione ai Mondiali, Gian Piero Ventura ha raccontato di aver ricevuto circa 200 telefonate al fischio finale. L’allenatore ha condiviso questa informazione senza aggiungere dettagli sulle conversazioni o sui contenuti delle chiamate, limitandosi a confermare il numero di telefonate ricevute in quei momenti.
Gian Piero Ventura ha rivelato un retroscena curioso legato al finale di Italia-Macedonia del Nord, la partita che sancì l’esclusione degli Azzurri dai Mondiali. Di Nazionale e molto altro l’ex ct ne ha parlato nell’ultima puntata del podcast Tutti i Teorici disponibile su youtube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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