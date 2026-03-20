Ventura | Al fischio finale contro la Macedonia ho ricevuto 200 telefonate

Dopo la partita tra Italia e Macedonia del Nord, che portò all’eliminazione dalla qualificazione ai Mondiali, Gian Piero Ventura ha raccontato di aver ricevuto circa 200 telefonate al fischio finale. L’allenatore ha condiviso questa informazione senza aggiungere dettagli sulle conversazioni o sui contenuti delle chiamate, limitandosi a confermare il numero di telefonate ricevute in quei momenti.