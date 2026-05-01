Gil Puche ha condiviso con noi le sensazioni provate quando è stato convocato per la prima volta in Prima Squadra. Racconta di essere stato a Vinovo quando ha appreso la notizia, ammettendo di aver avuto difficoltà a crederci all'inizio. Solo successivamente, ha notato i segnali che gli hanno confermato di essere stato chiamato dai grandi della Juventus. Puche ha parlato in esclusiva delle emozioni vissute in quel momento.

di Francesco Spagnolo Gil Puche in esclusiva ai nostri microfoni ha raccontato le emozioni che ha provato alla sua prima chiamata con i grandi della Juve. Nell’intervista esclusiva ai microfoni di , Gil Puche ha parlato anche delle sue emozioni quando è stato chiamato per la prima volta in Prima Squadra. In panchina sedeva Thiago Motta. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CONVOCAZIONE PRIMA SQUADRA – « L’ho saputo quando ero qui a Vinovo. Mi ha chiamato Marco Lombardo e mi ha detto che dovevo andare all’allenamento e che sicuramente sarei stato convocato il giorno dopo. Ero in un momento in cui non ci credevo, ma beh, poi a poco a poco lo vedi».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gil Puche racconta l’emozione della convocazione in Prima Squadra: «Ero a Vinovo quando l’ho saputo. In un primo momento non ci credevo, poi a poco lo vedi»

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