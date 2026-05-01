Gil Puche, giovane difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Durante l’intervista, ha affermato che la squadra bianconera rappresenta un club di un livello superiore e si sente orgoglioso di indossare questa maglia. Ha inoltre dichiarato di sognare di giocare con la prima squadra e di essere pronto ad affrontare le sfide future.

di Marco Baridon Gil Puche, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a . Le sue dichiarazioni. Ci sono sogni per cui si lascia la propria casa da giovanissimi. È il sogno di Javier Gil Puche, che a soli 19 anni (20 da compiere domenica) ha già iniziato a prendere forma. In esclusiva a , vi portiamo nel mondo del difensore spagnolo classe 2006, uno dei gioielli più luminosi su cui la Vecchia Signora sta costruendo il proprio futuro. Javier conosce già il brivido dell’Allianz Stadium. Thiago Motta e Igor Tudor gli hanno fatto già respirare l’aria magica della Prima Squadra, regalandogli l’emozione indelebile delle prime convocazioni tra i “grandi” e del ritiro estivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gil Puche: «La Juve è un club di un altro livello e un orgoglio. Sogno la Prima squadra, sono pronto per ciò che arriverà» – ESCLUSIVA VIDEO

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