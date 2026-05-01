Un giovane calciatore ha raccontato di aver provato sorpresa alla prima convocazione con la squadra, senza pensieri al momento dell’esordio. Ha aggiunto di essere pronto per le sfide future e ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso finora. Durante l’intervista, ha parlato anche delle sue aspettative e delle ambizioni legate alla sua carriera sportiva. Il video è stato pubblicato su Juventusnews24.

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© Calcionews24.com - Gil Puche a Juventusnews24: «Non ci credevo alla prima convocazione con la Juve. All’esordio non ci penso, ma sono pronto per ciò che arriverà» – VIDEO

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