TS – la decisione su Yildiz e Bremer ci sono Rizzo e Gil Puche

2026-02-25 15:46:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Sono 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasary. Un match difficile, nel quale i bianconeri dovranno provare a rimontare il 5-2 dell’andata, ma in cui si proverà a fare un’impresa straordinaria (che non sarebbe certo la prima, anche in Europa). Il tecnico ha sciolto le riserve anche per quanto riguarda Yildiz e Bremer, oltre a convocare anche due giovani promesse bianconere: Rizzo e Gil Puche, viste le assenze di Cambiaso e Cabal. Juve-Galatasary, i convocati di Spalletti. Questa la lista completa dei convocati da parte di Spalletti per il match tra la sua Juve e il Galatasaray, comprensiva di 22 calciatori: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 30 David, 41 Gil Puche, 50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche:

Gil Puche carico: «Sto riprendendo la condizione migliore, domani vogliamo proseguire la striscia positiva. Rispetto a quando sono arrivato due anni fa…»

Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer. In 5 assenti, salgono anche due giovani! La lista ufficiale di Spalletti